Amazônia peruana é nossa

O ataque econômico está descrito, com forte sotaque de indignação, no livro Amazonia Peruana en 2001, de Marc Douroujeanni, Alberto Barandián e Diego Douroujeanni. O livro se baseia em dados oficiais e desenha "uma hecatombe biológica". E entope o leitor de argumentos ambientais e exemplos históricos para mostrar que, se 100% do que está previsto for feito, lá por 2141 terão escapado da praga desenvolvimentista menos de 30% da Amazônia peruana.

Ora, nós aqui não fazemos nada 100%, dirão os otimistas. O problema, respondem os autores, é que, do ponto de vista dos "impactos ambientais e sociais", os piores projetos são os que têm maiores probabilidades de serem feitos: estradas, exploração madeireira, hidrelétricas, mineração e produção de combustíveis. Há três rodovias e duas ferrovias para ligar o Brasil ao Pacífico. Serão sete as hidrelétricas brasileiras do lado de lá. Uma delas, a de Inambari, ao custo de 40 mil hectares inundados.

Não se trata de plano de desenvolvimento. São propostas empurradas por um acordo de cooperação, concebidas por empresas privadas, estatais e bancos, que o Brasil encabeça com BNDES, Furnas, Eletrobrás e as construtoras OAS, Camargo Correa, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão. E há projetos que se sobrepõem ou se anulam. Há uma rodovia prevista para uma área destinada a sumir sob uma hidrelétrica. Só um detalhe parece resguardado: "O interesse dos investidores."

"Não se pode exagerar a dificuldade encontrada para construir a base de dados para esse estudo", dizem os autores. Foi preciso colher informações em "instituições de todo tipo, dentro e fora do país". Os dados mudam "de fonte a fonte". Ou se contradizem em "documentos publicados pela mesma instituição". Isso inclui "cronogramas, dimensões e distâncias, volumes, potências, superfícies" e "montantes de investimento, fontes de financiamento, executores, e o local e os nomes das obras".

O livro saiu no Peru há um mês, com estrondo. O ruído foi ouvido instantaneamente pelos meios acadêmicos dos Estados Unidos e nos gabinetes dos bancos de fomento de Washington. Mas ainda não fez barulho no Brasil. De lá para cá, a fronteira continua remota demais para uma notícia dessas atravessar.