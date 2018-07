Amazônia teve 225 km² de áreas desmatadas em julho A floresta amazônica registrou, apenas no mês de julho, 224,94 quilômetros quadrados (km²) de áreas que sofreram corte raso ou degradação progressiva. O dado é do sistema Detecção do Desmatamento em Tempo Real (DETER), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), e corresponde a pouco mais de 27 mil campos de futebol do tamanho do Maracanã, no Rio de Janeiro.