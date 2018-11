AMB critica pedido de impeachment de Gilmar Mendes O presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), Mozart Valadares, divulgou nota hoje em que critica o pedido de impeachment do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, pela Central Única dos Trabalhadores (CUT). No comunicado, Valadares afirma que o pedido de impeachment deve ser feito de "maneira responsável e fundamentada" e não pode ser usado para atacar decisões judiciais. "A independência dos seus ministros e o teor das suas decisões judiciais não podem ser alvos de qualquer tipo de censura ou represália, muito menos objeto de pedido de impeachment'', disse o presidente da AM. A independência dos magistrados, afirmou Mozart Valadares, é fundamental para o estado democrático de Direito.