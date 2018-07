AMB: só 8% dos brasileiros conhecem bem o Judiciário

Apenas 8% dos brasileiros afirmam conhecer bem o funcionamento do Poder Judiciário, revelou a pesquisa "Barômetro de Confiança nas Instituições Brasileiras", da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). Já 45% declaram conhecer "mais ou menos" e outros 46% conhecem "só de ouvir falar" ou não têm conhecimento nenhum sobre a instituição. O nível de informação cresce de acordo com a formação universitária: entre os brasileiros com ensino superior, 26% afirmam conhecer bem o Judiciário. A pesquisa mostra, no entanto, que a população conhece melhor o funcionamento de áreas específicas do Judiciário, como a Justiça do Trabalho (20%), a Justiça Eleitoral (17%) e os Juizados Especiais (16%). Segundo a levantamento, de 0 a 10, a nota média atribuída à Justiça foi 6,1. Na região Centro-Oeste, foi registrado a maior nota (6,8), enquanto no Norte o índice foi de 5,8, o menor entre as cinco regiões do País. Quando perguntado sobre quais as duas principais notícias sobre o Poder Judiciário veiculadas recentemente nos meios de comunicação, o caso Isabella Nardoni teve destaque, citado por 81% dos entrevistados, enquanto a votação sobre o uso de células-tronco, a corrupção dos políticos e o assassinato da freira missionária Dorothy Stang foram mencionados por, respectivamente, 7%, 4% e 2% dos ouvidos. O Barômetro de Confiança nas Instituições Brasileiras, da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), foi realizado pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) e entrevistou, por telefone residencial ou comercial, 1.500 brasileiros das cinco regiões do País, no período de 29 de maio a 2 de junho. Na avaliação do presidente da AMB, Mozart Valadares, o grande desafio dos magistrados é informar a população sobre a função e missão constitucional do Poder Judiciário. Para ele, uma melhor avaliação por parte dos brasileiros depende também do Ministério Público, dos advogados, e da legislação, para garantir mais agilidade à prestação de serviço.