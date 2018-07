AmBev e Pão de Açúcar se unem para vetar venda de bebida a menor

As iniciativas, cujos investimentos não foram revelados pelas empresas, preveem a solicitação de um documento de identidade a todas as pessoas que aparentarem ter menos de 25 anos de idade no momento da compra.

Desenvolvido pelo Grupo Pão de Açúcar, um sistema operacional que bloqueia a venda de bebidas alcoólicas após leitura do código de barras, a menos que seja inserida a data de nascimento do cliente, passará a funcionar em 395 lojas da varejista nos Estados de São Paulo e Paraná nesta quarta-feira. Até o final de outubro, o sistema estará disponível em todo o país.

No caso dos bares, a parceria prevê treinamento e distribuição de kits a donos de estabelecimentos e garçons. No primeiro momento, 3.500 bares serão incluídos no programa, dos cerca de 1 milhão existentes no país.

"Não nos interessa o lucro proveniente de vendas (de bebidas) para menores de idade e para quem bebe e dirige", disse o vice-presidente de Relações Corporativas da AmBev, Milton Seligman, a jornalistas, quando questionado sobre uma possível retração no volume de vendas decorrente da iniciativa. "Não estamos preocupados com isso", acrescentou.

Ele afirmou ainda que a companhia não terá condições de medir o volume que deixará de ser vendido nesses casos.

Segundo o executivo, as empresas acompanharão os resultados do programa por meio de pesquisas sobre consumo de bebidas alcoólicas. "Não teremos resultado muito rápido. Vai demorar para as pesquisas incluírem o resultado disso", disse Seligman.

De acordo com o executivo, esse modelo de parceria deve ser ampliado para outras redes varejistas do país. "Tenho certeza que outras redes vão adotar", disse ele.

O Wal-Mart informou nesta quarta-feira que, há quatro anos, utiliza um sistema que bloqueia a venda de bebida alcoólica para menores de idade, nos mesmos moldes da ferramenta desenvolvida pelo Pão de Açúcar. O sistema, segundo a companhia, funciona em 120 hipermercados da rede no país.

(Por Vivian Pereira)