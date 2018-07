Ambev investe R$180 mi em centro de pesquisa em tecnologia no Rio

A data para o início das obras não foi divulgada até o momento, mas, segundo fontes do governo, a previsão é que possam começar ainda este ano, com conclusão em até dois anos.

O centro de inovação e tecnologia será erguido na Ilha de Bom Jesus, perto da Ilha do Fundão, na zona norte da capital, onde já estão instalados ou em fase de construção centros de pesquisa de empresas como Petrobras, General Electric, Siemens e outras.

O foco do centro, de acordo com o governo estadual, será o desenvolvimento de cervejas, refrigerantes, chás, isotônicos e energéticos, assim como de embalagens. Serão desenvolvidas também pesquisas para entender as percepções e comportamento dos consumidores.

A assinatura do contrato com a Ambev será firmada nessa terça-feira em cerimônia no Palácio Guanabara, sede do governo do Estado.

(Por Rodrigo Viga)