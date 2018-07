Ambev manterá foco de crescimento no Norte e Nordeste

"Tivemos um bom Carnaval, principalmente em Olinda, Salvador, Recife e também no Rio de Janeiro", afirmou o executivo em teleconferência com analistas nesta quinta-feira. A Ambev participou pela primeira vez do Carnaval de Salvador (BA) em 2012, após vencer a concorrência. A Schincariol ocupava este posto há 11 anos.

A empresa de bebidas também vai continuar investindo no crescimento de suas marcas premium no Brasil.

Apesar da forte concorrência, os executivos da companhia não estimam gastos de marketing acima da inflação este ano, mas sim em linha. "Temos três fortes concorrentes e todos estão tentando fazer sua parte. A Heineken segue com sua marca premium, a Schincariol está defendendo seu território no Norte e Nordeste e a Petrópolis está fazendo o mesmo no Sudeste", disse Neves.

A Ambev fechou o quarto trimestre com lucro líquido 17,3 por cento maior, em 3,03 bilhões de reais, apesar de aumentos de preços no Brasil que fizeram a maior cervejaria do país perder participação de mercado .

Ao longo de 2012, a companhia deve manter sua política de reajuste de preços em linha com a inflação, afirmou o executivo.

Segundo ele, o ajuste feito em 2011 foi acima da média. Para este ano, além da inflação, serão consideradas mudanças na política tributária.

Neves reafirmou que a empresa espera avanço de um dígito no volume vendido no primeiro trimestre deste ano. Segundo ele, em janeiro, o clima ainda não estava quente o suficiente, o que foi compensado pelo Carnaval e pelas temperaturas elevadas para o período em março.

(Por Juliana Schincariol)