Ambev pode subir preços e rever aporte por maiores impostos

"(O aumento dos preços) será um repasse para o consumidor, não teremos incremento de receita", afirmou nesta terça-feira o vice-presidente de finanças e de relações com investidores da Ambev, Nelson Jamel.

Ele detalhou que o repasse nos preços da cerveja poderá ficar entre 4 e 4,5 por cento. No caso dos não-alcoólicos, o aumento deve ser de 8 a 9 por cento.

Em maio, o governo reajustou os valores de cerveja, refrigerante, água e isotônicos sobre os quais incide a cobrança dos tributos federais PIS, Pasep, Cofins e IPI. A nova tabela entra em vigor a partir de 1o de outubro, com o repasse sendo realizado ao longo do quarto trimestre.

Segundo o executivo, empresas e associações do setor estão negociando com o governo a possibilidade de rever este reajuste das taxas. Ele não soube dizer, entretanto, se outras companhias do setor devem aumentar os preços.

"A esta altura não temos base para dizer que algo vai mudar, trabalhamos hoje com o cenário oficial em que o aumento de imposto está definido", afirmou.

Até o momento, a companhia ainda não considera cancelamento ou adiamento dos investimentos previstos.

Jamel afirmou ainda que a Ambev inaugurou duas novas linhas de produção no país --em Pernambuco e no Ceará-- no primeiro semestre e que outras seis estão previstas até o final do ano. "Elas estão bem diluídas em todas as regiões do Brasil", disse ele a jornalistas.

A inauguração das seis novas linhas de produção resultará em uma concentração dos investimentos no segundo semestre. Até junho, a companhia investiu 750 milhões de reais no país --do total de 1 bilhão de reais em todas as suas operações.

CRESCIMENTO DE VOLUME

Mais cedo, em teleconferência com analistas, o presidente da Ambev, João Castro Neves, reafirmou que a companhia continua confiante no crescimento para o ano, buscando o equilíbrio entre preço e volumes.

"Este ano até esta data tivemos crescimento de volume e esperamos fechar o ano com crescimento, diferentemente do ano passado, que ficou estável", afirmou Jamel, adicionando que o maior ritmo de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) será parcialmente anulado pelo aumento dos impostos.

A companhia informou nesta terça-feira que as vendas totais em volume tiveram alta anual de 3,3 por cento no segundo trimestre, enquanto o custo de produtos vendidos por hectolitro passou de 55,8 reais no segundo quarto de 2011 para 61,5 reais no trimestre passado, um aumento de 10,2 por cento.

O lucro líquido da Ambev ficou em 1,93 bilhão de reais entre abril e junho, alta de 5,4 por cento sobre o mesmo período do ano passado. No acumulado de semestre, o lucro líquido somou 4,28 bilhões de reais, avanço anual de 9,1 por cento.

No demonstrativo de resultados, a Ambev reiterou a expectativa de que a receita por hectolitro no país fique em linha com a inflação do ano. Já o custo de produto vendido por hectolitro deve crescer abaixo da inflação do período.

(Edição de Vivian Pereira)