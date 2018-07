Ambev tem lucro 23% maior no 4o tri, prepara-se para Copa

A companhia teve lucro líquido de 3,72 bilhões de reais nos três últimos meses de 2012 ante expectativa de analistas consultados pela Reuters de resultado positivo em 3,6 bilhões de reais.

No ano, a Ambev teve lucro líquido de 10,5 bilhões de reais, crescimento de 21,6 por cento sobre 2011.

A maior cervejaria da América Latina reportou salto de 21 por cento na receita líquida, para 10,13 bilhões de reais, no quarto trimestre, e as vendas em volume avançaram 3,2 por cento no período.

A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) somou 5,498 bilhões de reais, expansão reportada de 22,4 por cento, enquanto a margem passou de 53,6 para 54,4 por cento.

Já o custo dos produtos vendidos (CPV) por hectolitro avançou cerca de 17 por cento no último trimestre de 2012 sobre o mesmo período de 2011, para 61,5 reais, em meio a custos mais altos com commodities como cevada, alumínio e açúcar. No ano, o CPV por hectolitro teve crescimento 13,7 por cento, para 60,6 reais.

A Ambev estimou no balanço que o CPV por hectolitro no Brasil em 2013 deve crescer entre um dígito alto e dois dígitos baixos, impulsionada por aumentos de impostos no país, desvalorização do real e matérias-primas mais caras.

A expectativa para a receita líquida por hectolitro no Brasil é de expansão de um dígito alto, após reajustes de preços em 2012 e maior foco em marcas premium e distribuição direta.

A expectativa é de investimento de cerca de 3 bilhões de reais, após 3,01 bilhões em 2012. Segundo a Ambev, o valor previsto representa um quarto ano de nível recorde de investimentos.

A companhia afirmou que aumentará capacidade de produção da marca norte-americana de cerveja Budweiser e investirá para que sua cadeia de suprimentos esteja pronta para a Copa do Mundo de 2014, além das já anunciadas novas cervejarias em Minas Gerais e Paraná.

(Por Alberto Alerigi Jr.)