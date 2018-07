Ambev vê alta perto de 5% em preço de cerveja por impostos

"Será um repasse para o consumidor, não teremos incremento de receita", afirmou nesta terça-feira o vice-presidente de finanças e de relações com investidores da empresa, Nelson Jamel.

Ele detalhou que o repasse nos preços da cerveja poderá ficar entre 4 e 4,5 por cento. No caso dos não-alcoólicos, o aumento deve ser de 8 a 9 por cento.

Em maio, o governo reajustou os valores de cerveja, refrigerante, água e isotônicos sobre os quais incide a cobrança dos tributos federais PIS, Pasep, Cofins e IPI. A nova tabela entra em vigor a partir de 1o de outubro, com o repasse sendo realizado ao longo do quarto trimestre.

A Ambev informou nesta terça-feira que, devido a este reajuste, poderá revisar os investimentos planejados para o Brasil em 2012. A previsão atual para este ano é de aporte de 2,5 bilhões de reais.

Até o momento, a companhia não considera nenhum cancelamento ou adiamento dos investimentos previstos.

Jamel afirmou ainda que a Ambev inaugurou duas novas linhas de produção no país --em Pernambuco e no Ceará-- no primeiro semestre e que outras seis estão previstas até o final do ano. "Elas estão bem diluídas em todas as regiões do Brasil", disse ele a jornalistas.

(Por Juliana Schincariol)