Ambições de Murdoch podem ganhar foco em Sun Valley

O presidente-executivo da Twenty-First Century Fox, uma presença regular no encontro anual do banco de investimento Allen & Co's, está no meio de um acordo que daria à Fox o poder de fogo para comprar uma empresa de conteúdo.

A British Sky Broadcasting Group, na qual a Fox detém 39 por cento de participação, está negociando a compra da Sky Italia, também da Fox, e de sua subsidiária Sky Deutschland, em um negócio que poderia render à Fox até 13 bilhões de dólares.

"Ela tem capital, recursos e credibilidade para fazer um acordo", disse Mark Boidman, diretor do banco de investimentos Peter J. Solomon Company, que não participará da conferência. "Ele está em uma boa posição para saber atrás do que irá e quando irá fazê-lo."

O interesse de Murdoch na Time Warner, apesar de seu valor de mercado de 62 bilhões de dólares, tem sido objeto de especulação da indústria. Ele ainda cobiça a dona da HBO, entre outros alvos potenciais, conforme disse um ex-funcionário da News Corp a executivos recentemente.

A fonte não sabia se Murdoch tinha feito uma abordagem. O porta-voz da Time Warner Keith Cocozza e o porta-voz da Fox Nathaniel Brown não quiseram comentar.

(Reportagem de Ronald Grover e Lisa Richwine)