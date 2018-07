Ambiental apreende 3 t de palmitos cortados em SP Cerca de três toneladas de palmito in natura, equivalentes à derrubada de 1,7 mil palmeiras da espécie Jussara, foram apreendidos ontem pela Polícia Ambiental, em São Miguel Arcanjo, a 183 km de São Paulo. A carga era transportada em lombo de mulas no interior do Parque Estadual Carlos Botelho, uma das principais unidades de conservação da mata atlântica do Estado. Os policiais montaram uma operação no local, uma área de mata nativa densa e de difícil acesso, depois de receber denúncia sobre a presença dos palmiteiros.