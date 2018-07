Ambientalista propõe pagamento para conservação de terra onde haja água

Malu disse não acreditar no modelo de fiscalização chamado comando/controle. "Sai caro usar helicóptero, satélites, polícias. Acredito mais na educação ambiental e no modelo que se paga ao produtor de água para conservar suas terras. Mesmo porque a gente fomenta os condutores de degradação, como o Rodoanel. Assim, é como enxugar gelo." O modelo citado pela ambientalista paga a conservação das terras por hectare. O valor varia conforme a região, de R$ 26 a R$ 126 por hectare. "Hoje, o arrendamento de terrenos pela iniciativa privada para plantar cana-de-açúcar chega a R$ 112 o hectare. Plantar eucalipto paga o hectare a R$ 200", cita.

Para o ambientalista Virgílio Alcides Farias, do Movimento de Defesa da Vida (MDV) de Diadema, a fiscalização hoje no entorno da Billings é a mesma de dez anos atrás. "Você pode andar comigo o dia inteiro em volta da represa e nos bairros que não vai encontrar nenhum fiscal. Na prática, a vistoria não existe, o que desmoraliza a legislação e o meio ambiente", reclama. Farias diz esperar que, com a Lei da Billings, os municípios se mobilizem e comecem a trabalhar juntos.