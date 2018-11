Ambientalistas focam nas linhas de montagem espalhadas pelo país A mais recente ofensiva dos ambientalistas chineses são as gigantescas linhas de montagem que transformaram o país na "fábrica do mundo" e suprem marcas globais com produtos baratos e um alto custo ecológico. A ideia é forçar as empresas a ter uma cadeia de fornecedores "verdes", por meio da divulgação de informações sobre os que desrespeitam a lei ambiental.