Ambiente de cobaia pode alterar resultado

As condições de vida dos ratos de laboratório podem afetar seu comportamento, seu cérebro e, em última instância, os resultados das experiências das quais participam, diz estudo da Escola de Medicina da Universidade de Colorado, publicano na revista PLoS ONE. Segundo um dos autores, o neurocientista Diego Restrepo, os ratos que vivem em locais mais ventilados se tornam mais agressivos. Os animais percebem a diferença no ambiente pelo olfato.