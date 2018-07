Ambulância cai de viaduto e uma pessoa morre, no Rio Um homem morreu e outros dois ficaram feridos na queda de uma ambulância de um viaduto na zona oeste do Rio. O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira, 8. A ambulância da Secretaria de Estado de Assistência Penitenciária (SEAP), que realiza o transporte de presidiários, trafegava pela Avenida Brasil, no viaduto de Deodoro, quando ocorreu a queda. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.