Ambulância capota e mata menino de 2 anos em SC

Um menino de 2 anos morreu na tarde desta segunda-feira, 29, após o capotamento de uma ambulância na altura do quilômetro 630 da BR-282, no município de Descanso, em Santa Catarina. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 14h30 e o passageiro Pedro Cauam Zanin morreu na hora. O motorista da ambulância, do município de Guaraciaba, saiu ileso. As causas do acidente estão sendo investigadas.