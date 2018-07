Ambulância capota em rodovia de MG e 5 ficam feridos

Cinco pessoas ficaram feridas, entre elas duas gravemente, após um acidente na manhã desta segunda-feira, 15, na rodovia BR-135, em Curvelo, Minas Gerais. O motorista da ambulância da Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e capotou, na altura do km 664, por volta das 5h30. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas passageiras que estavam na ambulância, Lilian Patrícia Rodrigues Diniz e Silvânia Moreira Mendes, ficaram gravemente feridas. Outras três pessoas tiveram ferimentos leves e todos foram encaminhadas ao Hospital de Paraopeba. O condutor da ambulância não sofreu ferimentos. A PRF informa que uma das pistas no local do acidente foi interditada e o trânsito ficou lento. O local do acidente é uma curva suave e chovia na hora do acidente.