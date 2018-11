Ambulância do Samu bate em 7 veículos na 23 de maio Desgovernada, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) bateu contra sete veículos, por volta da 0h45 deste sábado, na pista sentido Santana da avenida 23 de Maio próximo ao viaduto Condessa de São Joaquim, região da Bela Vista, no centro da capital.