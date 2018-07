Ambulância do SAMU tomba após colisão em São Paulo Uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) tombou no final da tarde de hoje após colidir com uma Kombi na Avenida São João, no centro de São Paulo. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acidente aconteceu um pouco antes das 18 horas, e cerca de uma hora depois a via permanecia com duas faixas interditadas na altura da Alameda Nothmann, sentido centro.