Ambulância transportava lixo hospitalar em SE

Ele disse aos policiais rodoviários que o lixo hospitalar dentro do veículo foi recolhido de postos de saúde no município de São Cristóvão e de lá seguiria para o município de Rosário de Catete, onde o lixo seria recolhido. Após o recolhimento, o material seria descartado em lixões de São Cristóvão ou no bairro Santa Maria, em Aracaju.

Além de transportar irregularmente produtos perigosos (infecto-contagiosos), o motorista não possuía o curso Movimentação Operacional de Produtos Perigosos (MOPP). A empresa responsável pelo transporte enviou ao posto da PRF um representante que se prontificou a contratar outra empresa que atenda todos os requisitos para o recolhimento e descarte do material.