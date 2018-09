Ambulante é atropelado por trem na zona oeste de SP

Segundo informações da CPTM, por volta das 10h15, o vendedor saiu da composição que estava parada na estação e ao avistar a segurança do local tentou fugir. Ele teria se desequilibrado e acabou caindo na via, no mesmo momento da saída do trem, que acabou atingindo o ambulante, que sofreu escoriações.

A composição seguiu viagem e o resgate chegou cerca de meia hora depois, de acordo com a CPTM. Uma equipe do helicóptero Águia foi acionada. Não há informações sobre para qual hospital o ferido foi encaminhado. O acidente não afetou a circulação dos trens da linha 7, que liga a estação Luz a Francisco Morato, de acordo com a CPTM.