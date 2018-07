Ambulantes fazem nova passeata na região do Brás Cerca de 200 ambulantes realizavam mais uma passeata pelas ruas do Brás, região central de São Paulo, no começo da manhã de hoje. Policiais militares da Tropa de Choque acompanhavam os manifestantes, que ocupavam apenas uma faixa das ruas que ficam no entorno do bolsão criado pela prefeitura para os camelôs regularizados da Feira da Madrugada.