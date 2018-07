AMD perde vice-presidente respeitado e ações caem

As ações da AMD caíram mais de 11 por cento no aftermarket.

Após ocupar temporariamente o cargo de presidente-executivo da AMD, Seifert quer encontrar agora uma posição permanente de presidente-executivo, disse uma fonte próxima à companhia.

A partida de Seifert é preocupante porque --embora ele só tenha ocupado a posição de vice-presidente financeiro por três anos-- ele tinha mais experiência na AMD do que outros executivos de alto escalão, disse o analista Patrick Wang, do Evercore Partners.

"O afastamento de Thomas é um grande acontecimento. Ele era bem visto pelos investidores. Ele era visto como a pedra em meio a todas as mudanças", disse Wang.

O vice-presidente sênior e controlador corporativo, Devinder Kumar, servirá como vice-presidente de finanças temporário da empresa até que seja encontrado um substituto.

"A partida de Seiferd não é baseada em nenhum desentendimento a respeito das práticas ou princípios contábeis da empresa, ou divulgação de declarações financeiras", disse a AMD em comunicado.

Companhias relacionadas à computação foram prejudicadas por uma queda na demanda à medida que smartphones e tablets tornam-se mais populares, mas as mazelas da AMD são vistas também, em certo grau, como específicas à companhia, com executivos e analistas indicando problemas de execução.

Em julho, a AMD reduziu sua projeção de receita no segundo trimestre em razão de vendas desapontadoras na China e na Europa, tornando-se um dos maiores nomes do setor a alertar que a desaceleração econômica mundial está exercendo um peso maior do que o esperado.