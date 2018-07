AMD tem resultados acima das expectativas em mercado fraco de PCs

A fabricante de chips disse nesta quinta-feira que registrou receita de 1,09 bilhão de dólares, queda ante os 1,59 bilhão de dólares no mesmo trimestre do ano passado. A empresa disse que a receita no trimestre finalizado em junho deverá crescer 2 por cento na comparação com o trimestre terminado em março.

Analistas, em média, esperavam uma receita no primeiro trimestre de 1,046 bilhão de dólares e de 1,071 bilhão de dólares no segundo trimestre, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

A AMD disse em um comunicado que teve um prejuízo líquido de 146 milhões de reais, ou 0,19 dólar por ação, no primeiro trimestre, comparados a uma perda de 590 milhões de dólares ou 0,80 dólar por ação no mesmo período do ano passado.

Sua perda ajustada por ação foi de 0,13 dólar. Analistas esperavam perda de 0,18 dólar.

(Reportagem de Noel Randewich)