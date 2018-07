Ameaça a trigo selvagem pode prejudicar agricultura Pesquisadores do Instituto de Evolução da Universidade de Haifa, em Israel, afirmam que mudanças genéticas ocorridas nos últimos 28 anos em variedades selvagens de trigo e cevada - a maioria causada pelas mudanças climáticas - poderão comprometer a produção de alimentos nas próximas décadas. O trabalho, publicado na Proceedings of the National Academy of Sciences, comparou cem amostras de trigo e cevada selvagens obtidas em 1980 e 2008.