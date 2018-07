Ameaça de bomba em voo que saiu de Brasília era falsa

Os passageiros já foram liberados e aguardavam para prosseguir a viagem até Boa Vista na tarde deste sábado. "A companhia lamenta os transtornos causados aos clientes e reitera que a segurança é um valor imprescindível e que todas as suas ações visam a garantir uma operação segura", disse a TAM em nota.

De acordo com o consórcio Inframerica, que detém a concessão do aeroporto de Brasília, a equipe de supervisão do aeroporto foi alertada sobre um recado deixado na porta de um dos banheiros do piso de embarque, que informava sobre uma "possível bomba em um voo que partiu de Brasília com destino a Manaus". O consórcio informou que "todos os procedimentos de segurança foram realizados e que a Polícia Federal e a companhia aérea foram acionadas". (Equipe AE)