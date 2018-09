Ameaça de bomba esvazia TRT de Manaus Uma ameaça de bomba esvaziou na manhã de hoje o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de Manaus (AM). De acordo com informações preliminares da Polícia Militar (PM), por volta das 10h30, uma denúncia anônima mobilizou equipes para a Avenida Djalma Batista, no bairro de Chapada. Às 11h15, agentes especializados faziam uma varredura no prédio.