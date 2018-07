Ameaça de bomba faz polícia investigar aviões em SC

Duas aeronaves foram inspecionadas pela polícia, mas nenhum objeto suspeito foi encontrado. Segundo a Infraero, a investigação foi feita no avião da Gol (voo 1644), que chegou em santa Catarina às 12h25, e no da Varig (voo 1282), que pousou às 13h10.

De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), a denúncia fez com que fosse acionado o Programa de Segurança Aeroportuária que visa adotar medidas de segurança necessárias à proteção dos passageiro. A operação não interferiu na rotina do aeroporto mas atrasou dois voos da Gol que deixaram Florianópolis com destino a Porto Alegre (RS) e Chapecó (SC).

Por medida de segurança, os passageiros dos voos investigados também foram obrigados a desembarcar num ponto isolado do aeroporto, longe do terminal de passageiros.