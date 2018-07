Ameaça de bomba faz TAM cancelar voo do PR para SP O voo JJ3010 da TAM, que decolaria do Aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, foi cancelado hoje devido a uma ameaça de bomba. A aeronave partiria às 14h01 para o Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. A Polícia Federal (PF) foi acionada para fazer uma varredura com o objetivo de localizar uma bagagem suspeita.