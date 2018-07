Ameaça de bomba faz voo Rio-Paris pousar no Recife Um avião com 423 pessoas a bordo - 405 passageiros e 18 tripulantes - que fazia o voo 443, Rio-Paris da Air France, pousou ontem à noite no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes, depois de ser informado, pelo Rio, de uma ameaça de bomba a bordo.