Ameaça de bomba fecha saída do Metrô em São Paulo Uma ameaça de bomba levou, na manhã de hoje, a Polícia Civil a isolar a calçada de uma agência bancária, na Avenida Paulista, em São Paulo, próximo à estação Consolação da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô). De acordo com a polícia, um pacote suspeito foi abandonado no local. Com isso, a saída da estação Consolação está fechada desde às 10h20, no sentido Jardins, acesso à linha 2 (Verde) do Metrô. Contudo, segundo a assessoria da companhia, a circulação dos trens não foi afetada. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), da Polícia Militar (PM), tenta desarmar o suposto explosivo.