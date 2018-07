Ameaça de bomba interdita estacionamento de aeroporto

De acordo com a assessoria no Santos Dumont, a Infraero avisou a Polícia Federal (PF), o esquadrão antibomba e a Polícia Civil, procedimento adotado nesse tipo de ocorrência. As polícias, então, interditaram o estacionamento. As atividades do aeroporto, no entanto, continuam normalmente. Segundo a Infraero está sendo feita uma varredura para encontrar a possível bomba. A 5.ª Delegacia de Polícia (DP) também trabalha no caso, conforme a assessoria da Infraero.