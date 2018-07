Ameaça de bomba leva à desocupação do Ministério da Agricultura

De acordo com a Central Integrada de Atendimento e Despacho (Ciade) do Distrito Federal, a denúncia foi recebida por volta das 8h da manhã desta segunda-feira, o que forçou a desocupação do prédio.

Agentes da Polícia Militar, do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do Corpo de Bombeiros, além da vigilância interna do ministério, foram mobilizados e após vistoria em todos os andares, liberaram a volta dos funcionários ao prédio.

De acordo com a assessoria do ministério, não foram encontrados explosivos.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)