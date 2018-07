Ameaça de queimadas põe 19 Estados em alerta

Apenas sete Estados não entraram na lista: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Alagoas e Rio Grande do Norte. Em um primeiro momento, áreas em 14 Estados entrarão em alerta até o fim do ano - Ceará, Pernambuco, Paraíba, Sergipe e Roraima serão incluídos só no segundo semestre.

O diretor de proteção ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Luciano Evaristo, diz que inicialmente serão contratados 1,6 mil brigadistas. "Daremos treinamento de uma semana para os selecionados, que ficarão de prontidão para atender às ocorrências", explica. "O restante será chamado se for necessário."

Com informações obtidas pelos programas de prevenção e monitoramento, é feito um mapa dos pontos ameaçados. "No meio do ano, por exemplo, parques nacionais como Veadeiros e Araguaia, no Cerrado, sofrem pressão muito forte do fogo e certamente teremos ocorrências", explica Evaristo. "A gente tem uma ideia de onde podem vir as ocorrências acompanhando o histórico de desmatamento, mas qualquer sujeito pode tocar fogo em uma determinada área."

Novo foco. Segundo ele, neste ano o foco não serão os municípios, mas áreas relevantes do ponto de vista da conservação. "Daremos prioridade a 18 terras indígenas, 35 unidades de conservação e 21 assentamentos extrativistas onde há um histórico de ocorrências."