Ameaça no futuro ou no passado?

Para compreender o desafio, não basta apenas focar o produto, a raridade ameaçada de extinção, seja por exploração excessiva ou por perda de habitat. É algo bem mais desafiador para o conjunto da sociedade: valorizar atributos do território como alavanca de seu protagonismo em vez de eliminar sua diversidade, enxergada como obstáculo. A relação é mútua. Se ao destruir o Cerrado podemos acabar com o pequi ou o baru, também ao deixarmos de construir arranjos com a diversidade de nossos óleos ou nozes vamos levar à perda daquele bioma. Não interessa preservar tal farinha ou caranguejo em museus ou reservas, e sim articular os mesmos com ciência, artesanato e indústria adequados.

O que é melhor - planejar a infraestrutura de turismo em função de um mês de Copa ou de uma malha de sabores que sustentem a marca Brasil ao longo do século 21? Conservar o ambiente que abriga a abelha nativa ou a base genética da mandioca, manejar as águas para não acabar com pargo ou tambaqui dependem da construção de identidade, do desenvolvimento de tecnologia e da articulação de cadeias que afirmem nossa gastronomia. Não é saudosismo, é investimento.