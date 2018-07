Ameaçado, Bruno Senna vai atrás de patrocínio para correr em 2010

Enquanto as 11 equipes com presença garantida no início do campeonato vão realizar de quinta-feira a domingo, no Circuito da Catalunha, em Barcelona, na Espanha, os quatro últimos dias de testes da pré-temporada, Bruno Senna vive momento decisivo para tentar ser o quarto piloto brasileiro neste ano na Fórmula 1.

O anúncio da escuderia Campos Meta 1, sexta-feira, seguido do comunicado do novo diretor da equipe, Colin Kolles, parece ter posto Bruno Senna na condição da maioria dos demais jovens pilotos: para estrear na F-1 será necessário contar com um patrocinador. Bruno Senna já havia assinado contrato com a Campos Meta 1 quando Adrian Campos era sócio majoritário. Ocorre que na sexta-feira foi anunciado que o novo dono da equipe, agora, é o sócio de Campos, Jose Ramon Carabante, proprietário da empresa de marketing esportivo Meta 1.

O contrato de Bruno Senna com a Campos Meta 1 de Adrian Campos, que não existe mais, ao menos de acordo com sua origem, não previa que o vice-campeão da GP2 em 2008 precisasse levar investidores.

Adrian Campos, como muita gente no automobilismo, enxerga em Bruno todos os elementos que o podem tornar um grande piloto. Adrian Campos apostou nisso e no apelo que haveria na presença de Bruno, o sobrinho de Ayrton Senna, na sua equipe para conseguir patrocinadores.

As enormes dificuldades econômicas no mundo fizeram com que a captação de recursos não seguisse o curso planejado. E a saída para garantir a continuidade do projeto foi Adrian Campos vender a equipe para seu sócio, que dispõe de orçamento apenas para pagar a Dallara, produtora do carro, a Cosworth, fornecedora do motor, a Xtrac, da transmissão, e reorganizar as coisas, já que haviam quase parado pela falta de dinheiro. A capacidade de investimento de Carabante não vai muito além disso, não dá para bancar o campeonato.

Kolles, o novo diretor geral da equipe, deixou claro no seu comunicado o que fará: "Rever nos próximos dez dias toda a operação, encontrar recursos extras para poder estar no grid no Bahrein, anunciar os pilotos no devido tempo e tornar o projeto viável de acordo com a nova direção de Carabante." Não há como ser mais objetivo: "tornar o projeto viável" significa captar recursos também de seus pilotos, que é como, em geral, as coisas funcionam na F- 1.

O quadro muda a situação do sobrinho de Senna. Seu contrato é com um time que tem novo dono, portanto, provavelmente, não mais válido, haja vista que seu nome nem sequer foi citado nos comunicados de Carabante e Kolles.

Bruno tem evitado a imprensa. É possível que esteja mais envolvido, agora, na captação de investidores. Conta a seu favor o fato, de no pouco tempo de experiência no automobilismo, ter causado excelente impressão, na Fórmula 3 Britânica e na GP2, ao disputar o título em ambas. E também o excepcional retorno que garante a seus patrocinadores. Outra opção para Bruno seria a Stefan GP, do sérvio Zoran Stefanovic, que tem tudo pronto, segundo diz, para substituir a escuderia USF1, que não deve mesmo competir.

CONTAGEM REGRESSIVA

Como a Campos Meta 1 de Carabante planeja disputar a etapa de abertura do Mundial, dia 14 de março, tudo deve ser decidido nos próximos dias.

Além de Bruno Senna, o automobilismo brasileiro já conta com três pilotos para a temporada. Rubens Barrichello, que estava na Brawn GP (atual Mercedes), vai dirigir uma Williams. Lucas Di Grassi estreará na categoria pela Virgin Racing, enquanto Felipe Massa terá seu retorno à Ferrari depois do acidente do ano passado durante os treinos do GP da Hungria, em Budapeste.