Ameaçado por voto de confiança, Berlusconi faz apelo por apoio

Premiê disse que derrubá-lo criaria 'uma crise no escuro' na Itália

O primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, fez nesta segunda-feira um apelo por apoio aos parlamentares do país, um dia antes de um voto de confiança que pode obrigá-lo a convocar eleições antecipadas.

Em um discurso no Senado do país, Berlusconi disse que a Itália precisa de continuidade operacional e afirmou que derrubá-lo poderia criar "uma crise no escuro".

O premiê pediu aos parlamentares que não prejudiquem o governo em nome de interesses políticos tacanhos.

Ele afirmou ainda que aqueles que tentam derrubá-lo serão incapazes de formar um novo governo.

"Eu entendo aqueles que desafiam o governo, abrindo uma crise e levando a novas eleições ou pelo menos propondo um novo primeiro-ministro, quando têm a certeza de sua habilidade de formar um novo governo de maioria", disse ele em seu discurso.

"Porém eu não posso entender o espírito daqueles que querem provocar, a qualquer custo, uma crise no escuro", afirmou.

O correspondente da BBC em Roma Duncan Kennedy diz que apesar do conhecido costume de Berlusconi de partir para o ataque quando acuado, desta vez seu desempenho foi muito calmo e comedido.

Ele deve fazer um novo discurso, desta vez na Câmara dos Deputados, na tarde desta segunda-feira.

Segundo as projeções, Berlusconi deve receber o voto de confiança no Senado, mas a votação na Câmara dos Deputados deve ser mais apertada e poderia ser decidida por apenas um ou dois votos.

Boa reputação

O premiê disse que sob seu governo a Itália ganhou uma boa reputação apesar da crise financeira internacional.

"Eu posso dizer com absoluta certeza que a Itália não é parte dos problemas econômicos na Europa - ela se tornou parte da solução", disse.

Ele propôs ainda um "pacto legislativo" com forças de centro-direita - membros do partido Futuro e Liberdade para a Itália, de seu rival Gianfranco Fini, e do opositor União do Centro.

"Quero reconstituir a aliança de todas as forças moderadas que estavam na origem de nosso compromisso político", afirmou.

Dezenas de apoiadores de Berlusconi deixaram a coalizão governista, deixando-o sem uma maioria absoluta na Câmara dos Deputados.

Fini disse que os escândalos pessoais de Berlusconi, suas gafes e as falhas de seu programa político deixaram sua posição insustentável.

Ele diz ter votos suficientes para derrubar o premiê, mas as projeções são tão apertadas que nenhum observador renomado arrisca prever o resultado.

Um inquérito foi aberto para investigar as alegações de que incentivos foram oferecidos a alguns parlamentares em troca do apoio a Berlusconi.

O premiê disse que eleições antecipadas podem provocar uma instabilidade política que pode levar a uma crise econômica como as da Grécia ou da Irlanda.