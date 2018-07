Amendoim vencido

Escrevi há um ano, recorrendo a uma fábula corporativa, que Luxemburgo é o pavão, pois brilha como ninguém e não tolera que outros brilhem, e Muricy é o pinguim, pois não tem achados criativos e só mostra os resultados depois de muito trabalho comum. Naquela ocasião o São Paulo de Muricy fez uma sequência positiva excelente, aproveitando as semanas de treinamento e os deslizes dos adversários, e terminou como campeão. Luxemburgo, que um dia foi o melhor técnico brasileiro, hoje está no Santos e não faz nada além de um trabalho mediano. O São Paulo de Ricardo Gomes também teve série invicta, até um pouco anterior à da temporada passada, mas agora tem falhado em situações cruciais, como no domingo, no Morumbi, contra o Corinthians, com quem empatou em gol impedido. Sua zaga não é a mesma de 2008 e Rogério se ausentou demais por contusão.

Há algumas semanas critiquei o excesso de crítica a que Muricy vinha sendo submetido, como se fosse fácil substituir jogadores como Pierre e Diego Souza (ausente na derrota para o Vitória) e como se fosse o culpado pela carência de bons reservas. Os emails palmeirenses chegaram aos cachos. No extremo educado, um amigo escreveu para dizer que, embora concordasse que "treinador não é autor", queria entender por que o time com Jorginho ? interino entre a saída de Luxemburgo e a chegada de Muricy ? jogava mais leve, mais solto. No extremo mal educado, um leitor me chamou de ingênuo e quase me segredou o motivo: Muricy seria um espião de Juvenal Juvêncio, o presidente do São Paulo... Foi como se eu pudesse ver suas sobrancelhas erguidas a sussurrar "conspiração". Talvez seja um daqueles sujeitos que ficam atrás do banco cornetando o treinador ? a tal turma do amendoim.

Por mais que ele prenda o time, é difícil pensar em outra opção para o Palmeiras seguir até o título além de Muricy. O bom momento com Jorginho pode ter sido uma reação à saída de Luxemburgo, com quem o grupo não vinha se dando bem; e nada garante que o trabalho fosse continuar na mesma toada, porque os treinadores, como os maestros, precisam ser chatos e duros muitas vezes (ao contrário de alguns maestros, com o devido respeito aos profissionais), senão aquele ânimo descamba em irresponsabilidade. Muricy sabe fazer isso, treinando fundamentos, aproximações e coberturas, sem invencionices nem estrelismos. Não aceita chinelinho, e essa sua seriedade explica por que tem sido tão vencedor na era dos pontos corridos.

Dizer que o Palmeiras é favorito não é dizer que já ganhou ou que está muito acima dos outros. Só faz essa confusão quem pensa estaticamente o futebol. O Palmeiras, há doze rodadas no topo, é favorito porque tem mostrado todas as condições de fazer mais de vinte pontos nas doze partidas, mesmo que Diego Souza vá faltar em duas por causa da seleção. Digamos que o time vença as seis que fará em casa, empate três e perca as outras três; ainda assim deverá ser o campeão. Agora olhe na tabela: até agora, depois de 26 rodadas, ele só perdeu quatro! Sim, um "tilt" geral pode ocorrer, o elenco tem problemas, etc. Felizmente o futebol não é tão previsível e cada jogo se ganha dentro de campo. Mas na diretoria e na comissão técnica do Palmeiras, agora, há mais gente que sabe disso.