América Latina abriga 24% dos católicos do mundo Apontada pelo papa João Paulo II como "continente da esperança", a América Latina abriga 24% dos católicos do mundo, segundo a edição do Anuário Pontifício de 2011, com dados referentes ao ano de 2009. É uma porcentagem igual à da Europa e superior à da África (15,2%), Ásia (10,7%) e Oceania (0,8%). Somando-se os Estados Unidos e o Canadá aos países latino-americanos, a América tinha então 49,4% dos 1,181 bilhão de católicos então existentes.