América Latina depois da crise

A América Latina está entrando num momento político movimentado, com sete eleições presidenciais em 13 meses. Independentemente de serem identificados como representantes da velha ou da nova esquerda, ou vistos como liberais, neoliberais ou conservadores, é provável que os novos governantes, como seus predecessores, apresentem soluções pragmáticas que aliam políticas fiscais e econômicas equilibradas a uma preocupação com questões humanas e sociais. Esse pragmatismo auxilia a redução da desigualdade social e será importante para a recuperação pós-crise.

De 2003 a 2008, 60 milhões de pessoas saíram da pobreza na América Latina. Poucos períodos - ou talvez nenhum - apresentaram tanto progresso em tão pouco tempo. No entanto, as projeções do Banco Mundial indicam que a crise econômica reconduzirá 8 milhões de latino-americanos à pobreza, sobrevivendo com menos de US$ 4 ao dia.

Em comparação com outras regiões, o caminho da recuperação poderá ser mais curto para a América Latina. Graças à melhor regulamentação e gestão financeira, a região enfrentou a recessão econômica sem grandes desvalorizações de moedas, falências bancárias, moratórias, surtos inflacionários ou fugas de capital. Não obstante, o crescimento médio na América Latina e no Caribe caiu de um nível acima de 4% em 2008 para -2% a -2,5% em 2009. O crescimento deve retornar em 2010, em torno de 3%.

É claro que essas médias escondem importantes diferenças no crescimento entre países. A retração econômica no México, em particular, é um dos principais determinantes da previsão para este ano. Não obstante, há desafios que deverão ser enfrentados por todos os países, entre os quais a perda permanente de capital humano, o desemprego da classe média, a falta de recursos para incentivos econômicos e a escassez de financiamento externo.

Apesar de tudo isso, a crise oferece uma oportunidade para a região desencadear o seu enorme potencial. Na área de comércio, por exemplo, muitos países da região, grandes e pequenos, estão tendo problemas com a valorização de suas moedas. Isso dá grande importância a políticas voltadas para a preservação da competitividade, mesmo que apenas para preservar uma fatia de um mercado global menor. Diversas reformas há muito adiadas, desde infraestrutura e logística até o ensino superior, se tornarão ainda mais urgentes.

A crise econômica também deveria motivar considerações sobre subsídios universais. A América Latina gasta anualmente entre 5% e 10% do PIB com subsídios, dos quais um terço vai para os 20% mais ricos da população. Esses recursos poderiam ser usados para fortalecer os programas antipobreza.

No Banco Mundial, os economistas mais otimistas acreditam que essa recessão histórica também oferece uma oportunidade para os cidadãos exigirem mais de seus governos. Com menos recursos disponíveis para o Estado e mais expectativas da população - desde a regulamentação financeira ao incentivo à criação de empregos -, este parece ser o momento certo para que os contribuintes, especialmente aqueles que têm maior renda, aceitem uma carga tributária um pouco mais elevada.

Mas, para que os contribuintes aceitem pagar mais, os governos terão de aumentar a transparência e a sua responsabilidade. Isso significa o estabelecimento de metas e padrões para que os gastos públicos possam ser avaliados em relação aos seus resultados. Os cidadãos têm o direito de saber como o seu dinheiro está sendo empregado.

Este ano poderá ser lembrado como aquele que interrompeu abruptamente o crescimento da América Latina ou aquele em que a recessão estimulou um desenvolvimento mais inteligente e amplo. Qual dos dois dependerá em grande parte de como os formuladores de políticas responderão à c nome rise, se serão capazes de vislumbrar as oportunidades nesse contexto e de confrontar ativamente as questões que vêm impedindo o desenvolvimento dos latino-americanos muito antes de a expressão "subprime" ter se tornado familiar.

*Pamela Cox é vice-presidente regional do Banco Mundial para a América Latina e o Caribe