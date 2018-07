América Latina elogia esforço de Obama e Castro para acabar com ruptura entre EUA e Cuba

Obama e o presidente cubano apertaram as mãos e conversaram brevemente na cerimônia de abertura da Cúpula das Américas, na sexta-feira à noite, um gesto que foi elogiado por outros líderes que têm nos últimos anos pedido mudanças na política norte-americana em relação à Cuba.

Até o presidente socialista da Venezuela, Nicolas Maduro, diminuiu o tom de sua retórica antiamericana de costume para elogiar a aproximação, bem como a participação de Cuba na cúpula pela primeira vez.

"O fato de que Cuba estar aqui é a maior conquista da América Latina e do Caribe", disse Maduro, que esta semana pareceu suavizar a sua posição em relação a Washington depois de uma recente onda de tensão.

Obama, de 53 anos, que não era nem nascido quando os irmãos Castro chegaram ao poder na revolução de 1959, assegurou aos líderes latino-americanos que os Estados Unidos já não estavam interessado em tentar impor sua vontade sobre a região.

Obama e Castro não sentaram juntos no jantar ao ar livre em meio a ruínas no centro histórico da Cidade do Panamá na sexta-feira à noite e jornalistas autorizados a entrar brevemente para brindes não viram nenhuma interação entre os dois.

Mas o tom geral tem sido otimista com Obama e o presidente cubano de 83 anos movimentando-se na direção de restaurar as relações diplomáticas plenas e melhorar os laços comerciais e de viagem na sequência de uma mudança de política dramática anunciada por ambos em dezembro.

(Por Matt Spetalnick e David Alire Garcia)