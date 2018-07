América Móvil aprova US$3,24 bi para fundo de recompra de ações

O plano de recompra, originalmente anunciado pela companhia no dia 19 de março, foi aprovado pela assembleia de acionistas da empresa na segunda-feira, afirmou a America Movil em um comunicado à bolsa de valores mexicana.

A maior empresa de telefonia da América Latina também aprovou o pagamento de dividendos de 0,22 peso por ação por suas ações das séries "AA", "A" e "L", de acordo com o comunicado.

Os anúncios ocorrem conforme o Congresso mexicano se aproxima da votação de uma profunda reforma no setor de telecomunicação, apresentada no mês passado, com o objetivo de estimular investimentos estrangeiros e alavancar a competição.

A reforma daria aos reguladores o poder de forçar companhias a venderem ativos, caso tenham mais de 50 por cento do mercado.

(Reportagem de David Alire Garcia)