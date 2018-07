América Móvil considerará mudanças estruturais após reforma mexicana

O comitê irá estudar "opções estruturais, comerciais, tecnológicas e outras, assim como oportunidades oferecidas pelo novo marco regulatório mexicano", disse a companhia em comunicado.

A América Móvil disse que o novo comitê irá informar suas conclusões e recomendações para o Conselho e possivelmente para acionistas.

Um porta-voz da América Móvil não especificou imediatamente quem estará no comitê ou quando ele divulgará relatórios.

A reforma constitucional, que foi aprovada no ano passado, pretende reduzir o poder da América Móvil, que controle cerca de 80 por cento do mercado de linhas fixas do México e cerca de 70 por cento do mercado de celulares.

(Por Christine Murray)