América Móvil conversa com AT&T e SoftBank para venda de ativos, diz Bloomberg A operadora mexicana América Móvil, do bilionário Carlos Slim, entrou em contato com a norte-americana AT&T e a japonesa SoftBank para tentar vender ativos que podem ser avaliados em 17,5 bilhões de dólares, informou a agência Bloomberg nesta segunda-feira, citando pessoas próximas ao tema.