América Móvil obtém direitos de transmissão de Olimpíadas

"Com essa determinação do COI, a América Móvil adquiriu os direitos de transmissão em todas as plataformas na América Latina, exceto no Brasil", disse a companhia em comunicado.

A América Móvil, propriedade do magnata mexicano Carlos Slim, não divulgou os termos financeiros do acordo.

"Os Jogos Olímpicos serão transmitidos através de todas as plataformas na América Latina", disse o porta-voz das empresas Arturo Elías Ayub, segundo citou o comunicado.

(Reportagem de Verónica Gómez Sparrowe)