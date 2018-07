América Móvil vê investimentos de US$10 bi em 2013

O presidente-executivo da América Móvil, Daniel Hajj, disse em teleconferência com analistas nesta sexta-feira que esperava que o montante fosse parecido com o planejado para 2012.

A companhia também opera nos Estados Unidos e recentemente comprou participações em empresas do setor na Aústria e na Holanda.

Uma porção do investimento da América Móvil é destinada a subsídios para smartphones, à medida em que os consumidores deixam seus aparelhos tradicionais para telefones com mais recursos e aplicativos, que consomem mais dados.

Enquanto isso ajuda a companhia a manter-se à frente em tendências e a impulsionar a receita, também comprime as margens.

"O próximo ano e 2014 serão (também) importantes em termos de subsídios", disse Hajj, sugerindo que a margem Ebtida (sigla em inglês para lucro antes dos juros,impostos, depreciação e amortização) permanecerá pressionada por um tempo.

A companhia, que na quinta-feira apresentou uma alta de 67 por cento no lucro líquido do terceiro trimestre, também está melhorando sua rede no México e em outros países à frente do lançamento comercial dos serviços LTE.

O LTE é uma das mais recentes tecnologias sem fio para transmissão de dados de alta velocidade para dispositivos móveis.

(Por Cyntia Barrera Diaz)