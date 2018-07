Americana dá à luz logo após correr maratona

Amber Miller, de 27 anos, deu à luz uma menina logo depois de completar a maratona de Chicago, nos Estados Unidos.

Miller, que estava na 39ª semana de gravidez, disse que já havia participado de uma maratona grávida antes, mas não tão perto do fim da gestação.

"Eu disse a meus pais na noite anterior que não tinha planos de realmente terminar o percurso", diz ela.

Torcida

Esta foi a oitava maratona da americana, que recebeu ordens médicas para correr metade da distância e caminhar a outra metade.

Ela sentiu as contrações do parto logo após o fim do percurso. Sua filha, June, nasceu saudável.

Segundo Miller, o dia da maratona foi "o dia mais longo" da sua vida.

"Muitas pessoas torciam para mim, gritando: 'Vai, mulher grávida!'", diz.

Por ter caminhado durante metade do percurso de 42 quilômetros, ela completou a maratona em 6 horas e 25 minutos.