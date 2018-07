Americana de 56 anos atravessa Atlântico a nado

Uma americana de 56 anos tornou-se nesta semana a primeira mulher a atravessar o Oceano Atlântico a nado. Jennifer Figge, da cidade de Aspen no Estado americano do Colorado, nadou mais de 3 mil quilômetros ao longo de 24 dias. Figge partiu no dia 12 de janeiro do Cabo Verde, na África, e chegou nesta quinta-feira em Trinidad e Tobago, no Caribe. A façanha foi divulgada neste domingo. Em alguns trechos, ela enfrentou ondas que chegavam a nove metros. Figge nadou dentro de uma estrutura de metal especialmente construída para protegê-la de ataques de tubarões e outras criaturas. A americana nadava, em média, oito horas por dia, acompanhada de um barco de apoio, usado pela nadadora para descansar e dormir. Durante alguns intervalos, os tripulantes do barco forneciam bebidas energéticas à nadadora. A façanha de Figge acontece dez anos após um nadador francês ter feito a primeira travessia transatlântica. Benoit Lecomte cobriu 6,4 mil quilômetros ao longo de 73 dias. Segundo o correspondente da BBC em Miami Andy Gallacher, Figge disse que sonhou pela primeira vez em atravessar o Oceano Atlântico quando ainda era pequena. Ela agora quer completar sua jornada nadando de Trinidad Tobago até as Ilhas Virgens Britânicas, também no Caribe. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.