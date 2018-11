Americana encontra diamante de três quilates em parque estadual

Autoridades do Estado americano do Arkansas informaram que uma mulher de Pittsburgh, Pensilvânia, encontrou um diamante de mais de três quilates durante uma visita a um parque estadual.

De acordo com informações do Departamento de Parques e Turismo do Arkansas, Patti Kubli achou a pedra preciosa durante uma visita ao Parque Estadual Crater of Diamonds (Cratera de Diamantes, em tradução livre), na semana passada.

Kubli disse às autoridades que, depois de chegar ao parque junto com sua irmã, as duas começaram a procurar pedras em uma área destinada aos visitantes que queiram tentar encontrar diamantes no parque. Depois de cerca de meia hora, Kubli viu a pedra de 3,17 quilates, um diamante amarelo.

"Estava faiscando. Eu vi (a pedra) brilhando em cima da terra", disse. Kubli batizou a pedra de Diamante Dorie, em homenagem à sua mãe.

A ideia da visita foi do irmão de Kubli, que estudou geologia e descobriu a respeito do parque do Arkansas em uma pesquisa pela internet. Ele, no entanto, não viajou junto com as irmãs.

"Nossa, ele vai ficar mal", disse Kubli, de acordo com a página do Departamento de Parques e Turismo do Arkansas.

De acordo com Margi Jenks, que trabalha no parque estadual, o diamante encontrado por Kubli é de um "amarelo canário intenso, extremamente brilhante", do tamanho de um confeito, "sua forma lembra vagamente uma pêra".

"É um dos diamantes mais belos que já vi. Você pode enxergá-lo de longe. Fiquei muito impressionada", disse.

Descobertas diárias

Segundo Jenks são encontrados, em média, dois diamantes por dia no parque estadual. A pedra encontrada por Kubli foi a 108ª achada no parque apenas em 2010.

Este último diamante é o maior encontrado no parque desde a descoberta de uma pedra de 3,02 quilates em novembro de 2009. Em abril de 2009, um outro diamante, de 5,75 quilates e batizado de Cavaleiro Árabe, foi encontrado no parque.

O Parque Estadual Crater of Diamonds é o único parque do mundo com uma mina de diamantes aberta ao público e os funcionários reviram a terra periodicamente para trazer os diamantes e outras pedras preciosas para a superfície.

Os diamantes mais comuns encontrados no local são os brancos, marrons e amarelos. Além de diamantes, já foram encontradas ametistas, ágatas e cristais de quartzo no local.

Os visitantes podem ficar com as pedras que encontrem na área do parque, que tem mais de 150 mil metros quadrados.

O parque fornece identificação e certificados grátis para as pedras encontradas pelos visitantes.

